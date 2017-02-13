反空污力挺219遊行 中市醫師上街頭爭「好氣」

台中市醫師公會與診所協會13日召開記者會宣布力挺2月19日將在台中舉辦的反空污要健康大遊行。(馮惠宜攝)

反空污，台中市醫師公會與診所協會13日召開記者會宣示將為空氣污染問題走上街頭，要求執政者正視空污與健康議題！

13日中午台中市醫師公會理事長羅倫檭、大台中山海屯診所協會秘書長林釗尚、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長林恆立等20位醫師和台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師共同召開記者會，宣布力挺2月19日將在台中舉辦的反空污要健康大遊行，並將分別號召3800名會員和近1000家診所的醫師們參加，目前已有上百位醫師已允諾219將著白袍上街，一起要求政府大刀闊斧整治空氣污染、改善空氣品質，避免國人健康再因空污而惡化，減少過敏、氣喘等空污疾病及癌症人數上升。

(中時)