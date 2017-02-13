107年學測1月30日、31日舉行

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我要評比

大學入學中心今天表示，107學年高中英聽測驗第一次考試在今年10月21日（六）舉行、第二次測驗在12月16日（六）舉行，至於107年學測則在明年1月30日（二）、31日（三）兩天辦理。

(中時)