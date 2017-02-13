閤泰指控行賄一事 利晉澄清並無不法
在國內雖名列大型建商之一，但迄未將股票上市的利泰建設，去年10月間爆出總經理鍾鴻裕涉及透過假合約取回公司資金行賄中華電信高層，並於今日遭到檢調大規模搜索。其實利晉建設在當初立委林俊憲、閤泰負責人孫念慈指控後，就曾在公司網站上發表澄清聲明，堅稱絕無不法，但是否確未違法，仍待檢調釐清。
利晉在當時的澄清文中表示，中華電信板橋資料中心興建工程」於102年4月29日得標並議價完成，該公司與閤泰簽訂契約卻是在102年7月工程開工後，如何以7月簽約款去支應4月的議價？另外，展延工程是在開工2年後，承攬中華電信工程包商有數十家，由於施工相互影響而於104年4月就受影響進度包商展延，與102年7月開工後簽約又差了2年，兩者時間與履約內容均無關係。
利晉公司也抨擊，閤泰承攬中華電信板橋資料中心工程帷幕牆工程，施工中進度即嚴重落後，經多次函催皆未改善，利晉遂依合約終止契約，並依約函請華南銀行大直分行給付履約保證金。利晉因閤泰違約致進度落後，為趕工程進度另行雇工購料，代雇工及代購料花費數億元，利晉因閤泰公司違約行為受有重大損害，但負責人孫念慈卻在毫無證據下任意捏造、虛構事實，應是為了逃避違約責任而轉移焦點。
利晉公司也強調，該公司絕無任何不法投標、履約行為，財務狀況亦穩健，絕無不法。但隨著檢調今日大規模搜索，是否真的清白仍有待釐清。
(中時)
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