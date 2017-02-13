「誓死」反對核廢料，金門要與中央幹到底

距離金門72浬的烏坵，再傳出被台電相中為貯存核廢料的場址之一。（李金生攝）

金門副縣長吳成典強調，誓死反對核廢料，不惜與中央硬幹到底。（李金生攝）

針對台電相中金門縣烏坵鄉做為貯存核廢料的候選場址之一，副縣長吳成典今（13）日痛批「沒有天良」，強調縣府和鄉親「誓死反對」，若中央一意孤行，「我們絕對硬幹到底！」

當地環保人士也指出，縣府早在2013年就向行政院原子能委員會表達堅決反對的立場，但台電就是不死心，每隔一陣子就會對外放消息，探測民意最新反應，此舉只會讓人民更反感而已。

吳成典表示，烏坵是金門最小的鄉，當地居民靠著採收海帶、海藻，微薄的收入辛苦生活，雖然當地的人口少，但不能因此採取強壓作法，一直想將沒人要的核廢料送過去。

吳成典並反問中央：「為何新台幣8000億交通建設等內需經費，沒有金門的份？偏偏談到核廢料，就會想到金門？」質疑中央根本瞧不起金門和鄉親，實在太沒有道理。

吳成典並表示，金門與大陸距離這麼近，一旦核廢料倒進金門，泉州、廈門不會怕嗎？事實上，近幾年對岸就曾多次透過管道，就核廢料進入與湄洲島、莆田僅一水之隔的烏坵，向包括金門縣府、縣議會在內表達嚴重關切。

留美的吳成典透露，當年他會回到金門從政，就是因為聽說美國專家認為，金門地質屬花崗岩，甚至已有很多地下坑道，很適合做為貯存核廢料的地方，而政府也當真欲將核廢料送過來，讓他十分憂心和不平，斷然返台工作，20多年來始終關心這個議題，堅決反對中央蠻幹、亂搞。

(中時)