美國憲法上舞台 今年葛萊美很政治
巨型美國憲法投影打上葛萊美頒獎典禮舞台，音樂界巨星連番上陣表達對美國總統川普政策的不滿，今年的葛萊美獎，可說飄著前所未有的濃濃「政治味」。
路透社報導，戴著「反抗」臂章的凱蒂佩芮（KatyPerry）今天在唱著她的新單曲「Chained to the Rhythm」時，舞台上出現美國憲法開宗明義第1句話「我們人民」（We the people），全場可說為之沸騰，許多人紛紛起立鼓掌。
法新社報導，嘻哈傳奇樂團「探索一族」（A Tribe Called Quest）今晚也攜手新興實驗饒舌歌手安德森帕克（Anderson .Paak）與大受市場歡迎的饒舌巨星布斯塔萊姆斯（Busta Rhymes），表達出他們最強烈的政治宣言。
布斯塔萊姆斯將川普形容成「橙劑」，除了諷刺他像被太陽曬傷的臉龐，也隱含越戰年代除草劑－橙劑的意思。
他說：「我要謝謝橙劑總統，讓你永存的所有邪惡永遠不朽。」
尤其，他高喊「我們站在一起！我們人民！」時，其他的表演者破牆而出，影射川普要在美墨邊界興建圍牆。
儘管流行音樂界在去年大選中幾乎一片倒地反川普，但這位地產大亨完全沒聽進去，自詡自己為美國一般人民發聲。（譯者：中央社許湘欣）1060213
(中央社)
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