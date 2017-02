美國憲法上舞台 今年葛萊美很政治

巨型美國憲法投影打上葛萊美頒獎典禮舞台,音樂界巨星連番上陣表達對美國總統川普政策的不滿,今年的葛萊美獎,可說飄著前所未有的濃濃「政治味」。

路透社報導,戴著「反抗」臂章的凱蒂佩芮(KatyPerry)今天在唱著她的新單曲「Chained to the Rhythm」時,舞台上出現美國憲法開宗明義第1句話「我們人民」(We the people),全場可說為之沸騰,許多人紛紛起立鼓掌。

法新社報導,嘻哈傳奇樂團「探索一族」(A Tribe Called Quest)今晚也攜手新興實驗饒舌歌手安德森帕克(Anderson .Paak)與大受市場歡迎的饒舌巨星布斯塔萊姆斯(Busta Rhymes),表達出他們最強烈的政治宣言。

布斯塔萊姆斯將川普形容成「橙劑」,除了諷刺他像被太陽曬傷的臉龐,也隱含越戰年代除草劑-橙劑的意思。

他說:「我要謝謝橙劑總統,讓你永存的所有邪惡永遠不朽。」

尤其,他高喊「我們站在一起!我們人民!」時,其他的表演者破牆而出,影射川普要在美墨邊界興建圍牆。

儘管流行音樂界在去年大選中幾乎一片倒地反川普,但這位地產大亨完全沒聽進去,自詡自己為美國一般人民發聲。(譯者:中央社許湘欣)1060213

(中央社)