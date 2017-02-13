花蓮爆發禽流感 台東加強邊境稽查
花蓮縣玉里鎮傳出幼鵝感染可傳人的H5N6高病原性禽流感，為嚴防疫情擴散，台東縣警局即日起，配合台東縣動物防疫所，在與花蓮縣交界處實施稽查管制。
台東縣政府發布公告「自106年2月12日起至106年2月21日止，禁止花蓮縣活禽及運入花蓮縣家禽場及家禽屠宰場之運禽車輛進入台東縣。」
為防止花蓮縣禽流感疫情擴散，台東縣警察局關山分局配合動防所在與花蓮交界處實施稽查管制，以增加台九線巡邏密度等方式，針對載運禽、鳥或排泄物等相關貨物的大貨車稽查，一旦查獲將移交動防所依法開罰新台幣3萬至15萬元。
警方呼籲相關運輸業者，做好自主管理，嚴格遵守相關公告規定，避免疫情擴散影響民眾健康。
由於H5N6是可傳人的高病原性禽流感，為保護執勤人員安全，動防所也特別提供防護衣，避免人員在執勤過程遭受感染。1060213
(中央社)
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