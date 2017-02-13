日媒：川普對陸態度突逆轉 日本應密切關注

美國總統川普(見圖)對中國態度強硬，但與大陸領導人習近平電話磋商後已有軟化的跡象。(美聯社)

日美領袖會議舉行前夕，爆出美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通電話、且同意遵循「一中政策」，這對已啟程赴美的日本首相安倍晉三肯定不是太好的消息，有日媒分析，中美恐能已逐漸達成某些「交易」，若中方在貿易和貨幣問題上向美靠攏，而美方在安保問題上投桃報李，日本將面臨沉重打擊。

日本經濟新聞評論員秋田浩之表示，川普之前針對貿易和貨幣問題，對中國進行惡意批評，並透露重新審視「一個中國」政策的想法。但10日川習通電話後，川普似乎修正了這種強硬的對中路線，試圖尋找與中國相互妥協的路線。

雖然川普在選舉及就任後一直批判中國，但早有觀點指出，「這是想讓中國在經濟領域做出讓步的戰術，應該早晚會與中國在私下做交易」。

秋田浩之說，光憑此次發言無法辨別真偽，不過在與習近平的電話磋商中，中國方面可能提出若干積極方案。雖然這一動向未必對日本不利，但若中美已私下完成某種「交易」，即中方在貿易和貨幣問題上對美靠攏，而「回報」美國在安保問題上更為顧忌中國，對日本將構成沉重打擊。秋田浩之認為，今後日本應更為關注中美檯面下的博弈。

(中時電子報)