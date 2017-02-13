3男見義勇為助警逮捕搶嫌 拒絕接受表揚
3名男子，在11日台南地震當天，民眾尚處於驚魂未定之際，見義勇為助警逮捕搶嫌，並拒絕接受表揚，台南警第4分局，仍設法透過報案紀錄，查出1位勇男的身分，分局長邱文亮親自登門答謝。
警方表示，有多項前科的25歲陶姓男子，11日下午3時，先在安平區慶平路運動用品店竊取愛迪達拖鞋1雙後，下午5時55分，又至慶平路竊取重機車1台，再騎乘該贓車至華平路全聯福利中心。
嫌犯於下午6時許進入全聯福利中心後向店員詢問菜刀置放位置後，拿取菜刀1把夾於腋下，並假裝至櫃檯結賬時，見蔡姓女收銀員正為前一位客人結賬，旋即趴上收銀櫃伸手抓住收銀機內一大把仟元鈔票（經清點9萬2仟元），並將菜刀置於收銀櫃上。
陶嫌得手後，即跑步往華平路672巷逃逸，經3名熱心民眾發現後自店內追出，在華平路672巷內將陶嫌壓制在地，4分局華平派出所獲報後隨即派遣線上巡邏員警到場當場查獲陶嫌，並於陶嫌身上起獲搶得之贓款，陶嫌詢後被依搶奪、竊盜、預備強盜等罪嫌依法移送偵辦，還被羈押。
分局長邱文亮認為此案能逮捕搶嫌，多虧3名店內顧客見義勇為，惟該3名熱心民眾為善不欲人知，未留下姓名資料即自行離去，為能感謝該3名見義勇為民眾，警方特別至現場向店家及附近民眾查訪該3名熱心民眾身分，惟渠等係顧客偶至該店消費且互不認識，警方調閱報案紀錄後，才聯絡到熱心的張姓男子，因他要上班無法到分局接受表揚。
邱文亮12日親自前往張男住處頒發感謝狀及紀念品，以感謝其對治安的支持，並請當日協助逮捕搶嫌之另2名民眾，能主動與分局偵查隊（電話06-2958885）聯繫。
(中時)
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