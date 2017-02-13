北市觀光傳播局招募走動式旅服員 2／24截止報名

北市府觀傳局於推出「走動式青年旅遊服務」，今年預計招募100名。(台北市觀傳局提供)

台北市觀傳局去年首度推出走動式青年旅遊諮詢服務，上線五個月以來，服務人次達到6000人，受國內外旅客好評。今年決定擴大據點，預計號召100名青年軍於週末走上街頭提供旅遊諮詢，竭誠歡迎有熱情、精通外語的青年朋友踴躍報名。

觀傳局城市旅遊科長朱品澤表示，為建置友善及無縫的旅遊服務環境，台北市目前已於11處重要交通節點及觀光景點設置旅遊服務中心或遊客中心，同時也結合本市特色店家增設12處借問站，然而「走動式觀光旅遊諮詢服務」與現有旅遊服務體系不同的是，以機動、主動出擊的方式提供服務，貼心地為國內外旅客提供即時的食宿遊購行等旅遊諮詢服務，竭誠歡迎符合條件又充滿熱情的有志青年為台北市旅遊盡一份心力。

此波「走動式青年觀光旅遊服務員」招募至自即日起2月24日止，預計招募100名正取、30名備取青年軍，週末假日在北市於北門、士林、信義、西門町及永康街等五大觀光熱點，以英、日、韓、泰等多國語言進行服務，相關招募資訊請上https://goo.gl/forms/k0L899wriOh8h2bw1或1111人力銀行。

(中時)