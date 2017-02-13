「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年還照顧前公公
港星曾志偉共有過2段婚姻，其中廣為人知的是曾與寶媽結為連理，兩人1973年結婚，然僅3年即離婚，至今分開已42年，前天兩人被《蘋果》目擊合體出席老友聚會，難得被拍到同框，事實上，兩人離婚後感情仍融洽，她甚至持續照顧前公婆，連曾志偉哥哥曾志強去年在台北病逝，告別式也是寶媽一手打理。
寶媽18歲時嫁給了曾志偉，然不到3年便以離婚收場，而由於曾志偉父親當年因故在遷居台北定居，多年來在台灣養老的生活都由寶媽打理照顧，也因此曾志偉與寶媽之間仍像家人般互動，2004年曾志偉來台參加《快樂星期天》錄影，當場擁抱了寶媽，並感性吐露：「她一直很盡責照顧女兒，也把我爸媽照顧得很好，就好像還是我們曾家的媳婦」。
另外，寶媽當年和曾志偉認識後，還將姊姊介紹給了曾志強，最後姊姊也嫁入曾家，因此雖然寶媽跟曾志偉的婚姻破局，但兩人其實仍有姻親關係，兩家一直有密切來往，還會不定時聚會，曾志偉每次來台若有空，也會找女兒曾寶儀跟寶媽做陪。
(中時電子報)
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