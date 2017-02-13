海大系主任調課被控詐欺 檢不起訴
系主任調課被校方指控詐欺，最後檢方給予不起訴處份！國立海洋大學宋姓系主任，2015年原訂每周三、五排定「科技英文」、「論文英文寫作」兩科目，但未經校方同意，擅自將周五的課程併入周三一同授課，遭校方發現後，認為宋涉有詐欺取財及偽造文書罪嫌，將他告上法院。
校方表示，學校有鐘點費給宋姓系主任，系主任就應該照著安排及時數來上課，但系主任自己擅自調課，把兩堂課併在一起上課，變成「上一節課卻領兩堂課的錢」，而系主任又未告知學校，校方認為此舉不僅妨害上課同學權利，且有詐欺取財及偽造文書罪嫌之嫌，經校方調查後，才對他提起告訴。
宋姓系主任當庭坦承有調課情形，但堅決否認有詐欺取財及偽造文書，他辯稱因為2天都是同性質的英文論文寫作課程，所以才排在同一天上課，且事前都有經過博士班學生同意，並無詐欺溢領款項及偽造文書犯行，幾位學生也出庭作証指出，事前都同意主任如此調課方式。
檢方審理後認為，宋姓系主任既有授課，提供勞務，依上課節數領取鐘點費，本來應該就是合理的報酬，縱使其違反學校規定而領取鐘點費的行為，或有失當，但難認定在主觀上有不法意圖，不符刑法詐欺罪構成要素，也查無巧立名目、行使偽造文書犯行，日前全案偵結，給予宋姓系主任不起訴處分，校方也不得聲請再議。
(中時)
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