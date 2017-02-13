防彈少年團橫掃樂壇 登美iTunes排行前十
南韓男團防彈少年團今天攜新專輯強勢回歸樂壇，隨即橫掃音源網站即時排行榜冠軍，主打歌「春日」也攻入美國iTunes歌曲排行榜第10名，成為首個進入前10名的KPOP團體。
防彈少年團新專輯「WINGS外傳：You Never Walk Alone」，收錄去年10月發行的第2張正規專輯曲目及4首新歌，包括「春日」、「Not Today」、「A Supplementary Story: You Never Walk Alone」，以及WINGS專輯中「Outro : Wings」的完整版。
這次新專輯在南韓時間13日凌晨零時於各大音源網站上架，隨即橫掃南韓Melon、Genie、Mnet、Bugs、Naver Music等8個音源網站即時排行榜冠軍。
新歌同時也在美國iTunes網站單曲榜中取得好成績，「春日」衝上第10名，「Not Today」則占據14名。韓媒「日刊體育」報導，南韓歌手Psy在2012年曾紅極一時的「江南Style」也曾獲該榜冠軍殊榮，但在KPOP團體中，在防彈少年團之前並未出現攻入前10名的歌曲。
與音源同時公開MV的新歌「春日」，則是隊長Rap Monster首次為主打歌編寫主旋律的作品，搭配Rap Monster與成員Suga寫作的自傳性歌詞，是一首能感受到防彈少年團更加成熟與真誠樣貌的作品。
防彈少年團將於2月18日和19日在首爾市九老區高尺巨蛋棒球場舉辦演唱會「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul」，屆時將公開新歌舞台。（譯者：中央社廖禹揚）1060213
(中央社)
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