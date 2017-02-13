屏市復興圖書館 推玩具物流中心

屏東市公所在復興圖書館推出「玩具銀行物流中心」，為中低收入戶家庭孩童募集玩具，「玩具銀行物流中心」今天揭牌。

市公所表示，許多弱勢家庭的孩童拿鍋碗瓢盆當作玩具，童年不應受限於家庭環境及父母收入影響，玩具銀行物流中心的推出是想提供更多元的兒童服務項目，鼓勵市民可以將已經不玩的玩具分享給有需要的人。

即日起，在屏東市公所、復興圖書館、屏東環球（金廣）咖啡側門設有玩具募集箱展開募集，市公所表示，募集到的玩具將在整理清潔後，集中到復興圖書館的交流中心，另外，也將由各里里長及市代表們認養玩具，中低收入戶家庭可到復興圖書館或里長及市代表家中，領取需要的玩具。

募集的玩具針對0至6歲兒童，絨毛玩偶因為容易導致塵(蹣)過敏，無論新舊一律不回收，尖銳的刀劍及電動玩具也不回收，損壞的玩具也不回收，另外，玩具銀行項目也募集0至6歲繪本或者立體書。1060213

(中央社)