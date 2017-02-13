韓執政新世界黨表決通過易名自由韓國黨
南韓執政的新世界黨今天接連召開第15次常任全國委員會會議和第7次全國委員會會議，並表決通過黨名修訂案，決定將黨名更改為自由韓國黨。
南韓聯合新聞通訊社報導，由此，新世界黨歷時5年終於消失在歷史長河之中。
新世界黨的前身大國家黨在朴槿惠出任黨魁的2012年2月更名為新世界黨，距今僅5年多，大國家黨一名則使用長達14年。
總統朴槿惠因閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案遭國會彈劾，衝擊執政黨支持率下滑，隨著內訌加劇，反朴派與親朴派分道揚鑣。
新世界黨黨內非主流的反朴派人士集體出走，另建「正黨」，留在新世界黨內的親朴派人士，今天也另樹自由韓國黨旗幟。1060213
(中央社)
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