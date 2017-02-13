許宗力：法官退休給付不是鐵板一塊

我要評比

「總統府司法改革國是會議籌備委員會」副召集人、司法院院長許宗力今天表示，法官退休給付「不會鐵板一塊」，全國法官絕對會共體國家艱難，和公務員相同，會有一定調整。

「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，確認分組會議各分組出席人員及分組會議各分組議題，這是20日將開始的分組會議前最後一次籌備會議，預計6月舉行司改國是會議。

籌備會副召集人瞿海源和許宗力會後舉行記者會說明內容，媒體詢問這次司改國是會議是否會討論法官退休給付，許宗力表示，法官退休給付的議題列為第三組討論議題。

許宗力說，若等到國是會議結束已經6月底，而立法院本會期就要處理公務員的退休給付，所以司法院會先提出建議跟總統府討論，若有共識就送立院，無共識才到國是會議討論。

許宗力說，全國法官絕對會共體國家艱難，「不會鐵板一塊，退休給付都不能砍」；和公務員相同，會有一定調整。

許宗力也希望全國民眾理解法官工作負擔，不管法官待遇和退休給付都要有足夠誘因，才能吸引優秀人才擔任法官，希望在合理範圍內，找出全國人民和法官都能接受的法官退休給付。1060213

(中央社)