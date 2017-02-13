俄情報指IS將大規模摧毀帕米拉僅存古蹟

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2016年7月31日，敘利亞古城帕米拉遭到IS破壞之後的航拍圖。(圖/美聯社)

俄國情報指出，恐怖組織IS計畫破壞敘利亞最重要的歷史文物，在離開帕米拉之前，將對古羅馬遺蹟展開大規模破壞。

據《CNN》報導，恐怖組織自2015年5月首次攻占帕米拉以來，已經摧毀多處無法復原的文物、古蹟和歷史遺址。

俄國防部13日聲稱，在古城附近已經偵測到卡車來回行動，顯示IS計畫展開進一步破壞。消息指出，恐怖組織將在離開古城之前，預計將大規模破壞目前僅剩的古代建築文物遺址。

IS去年12月重奪古城之後，今年1月已經破壞古羅馬圓形劇場的部分遺址。

2015年5月，恐怖組織首次攻占帕米拉之後，敘利亞政府軍曾在去年一度奪回古城，但是12月，帕米拉又再度落入IS手裡。

(中時電子報)