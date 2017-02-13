16日出征日本 亞冬運滑冰選手全來自台中
2017年亞洲冬季運動會16日將於日本北海道登場，滑冰項目台灣代表隊8名選手全來自台中，由於中部沒有冰場供練習，選手每周2天北上小巨蛋苦練，返家後已是凌晨；在出征前夕，台中市滑冰委員會主委陳清龍為選手加油打氣，盼奪得好成績，讓市府看見滑冰在台中是台灣之光。
后綜高中校長曾祿喜表示，學校滑冰隊成立已14年，有地面滑輪及冰面滑冰2種項目，但中部欠缺冰場，選手舟車勞頓到台北小巨蛋冰宮練習，為了節省費用，只能利用夜間便宜時段，練完回到台中後都已是凌晨。
教練楊順帆說，去年開始準備亞冬運，選手到奧地利參加世界青年短道競速滑冰錦標賽，並做為移訓成果的階段性測驗，男、女組都有所突破；選手林憲佑指出，受限場地關係，每周2日到小巨蛋練習仍不足，只好增加在路面上的滑輪練習。
台灣代表隊8名選手全部來自台中，幾乎是后綜高中在校生及校友，陳清龍今日特地致贈加菜金鼓勵選手，勉勵赴日奪得好成績讓市府看見，爭取興建冰場為優秀選手提供好的訓練場地。
(中時)
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