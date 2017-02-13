假藉紫南宮土地公神威 廟前賣六合彩明牌送法辦
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，張姓男子趁著人潮洶湧，竟然在廟前販賣「六合彩」明牌！竹山警分局執行肅竊勤務員警，在人群中查獲張嫌，移送南投地檢署偵辦。
竹山警方指出，在紫南宮執勤員警，聽到廟方廣播，指稱有人在廟前推銷販賣六合彩明牌，呼籲香客勿聽信購買，以免上當。
警方逐一過濾可疑人士，在紫南宮廟前發現張姓男子手持紅包袋向香客招攬，形跡可疑，隨即上前盤查，在張男背包查獲紅包袋5個，內裝香港六合彩、大樂透明牌號碼5張；警方檢視5張明牌號碼共30個號碼竟全部不同！
張男坦承以每張明牌50元賣給香客，已出售多張。警方指出，販賣六合彩明牌，是助長地下簽賭，涉嫌違反刑法妨害秩序「煽惑他人犯罪」。
(中時)
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