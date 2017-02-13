港迪士尼可疑物品只是玩具 誤會一場

我要評比

香港迪士尼樂園今天發生的「可疑物品」一事，可能是誤會一場，「可疑物品」只是玩具而已。

商業電台報導在報導中引述消息指出，警方在場檢查後證實「可疑物品」只是玩具；迪士尼樂園發言人回應時也確認是玩具。

但這需要警方最後公布。

今天中午12時半左右，消防處首先接獲迪士尼樂園方面報警，表示行政大樓內有可疑物品，消防處立即派人到場處理。

警方其後派人到場調查，初步確認「可疑物品」為包郵寄包裹，裡面有類似電線的東西。1060213

(中央社)