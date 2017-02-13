雲林再傳禽感 嚴陣防範強化整備
禽流感肆虐，雲林今天爆出第13起，縣長李進勇指示嚴陣防範、備妥防疫物資，雲林縣動植物防疫所要求養禽業者強化自主管理。
防疫所指出，今年1月至今發生13處禽場感染，主要病原是H5N2及H5N8，土雞和火雞2種居多，專家調查發現，漏洞是禽舍圍網未周延，人車管制及消毒未落實。
雲林縣動植物防疫所指出，今天爆出縣內第13處禽場感染，在台西撲殺3900多隻土雞，並進行全場及周邊消毒、環境監測等。
防疫所長廖培志說，今年1月至今累計撲殺超過13萬隻，近來日夜溫差大，候鳥北返散播病毒風險增加，業者做好自主管理最重要。
對於人畜共通H5N6病毒，台灣東西部都有發現，雲林縣府下午召開應變會議，縣長李進勇指示提高防疫層級，加強各處室橫向聯繫，嚴陣防範，備妥防疫物資。
防疫所長廖培志要求養禽業者強化自主管理，運禽車進出落實消毒與驗證、高風險禽場及違法禽場加強訪視、擴大採樣訪視範圍為3公里、防疫動員及物資準備以104年初疫情高點為標準等，強化管理與因應。1060213
(中央社)
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