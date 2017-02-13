滬指4連揚 站上3200點

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大陸股市今天開高走高，盤中都在高點震盪，上證綜指已連續4個交易日上漲，收盤站上3200點，報3216.84點、漲20.14點、漲幅0.63%。兩市成交額小幅放大至人民幣4845.51億元。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天開小紅，報3198.99點，之後一路在平盤上狹幅震盪，終場收報3216.84點、漲20.14點、漲幅0.63%、成交量2361.59億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）走勢與上證綜指相仿，皆以小紅盤開出，開盤報10188.71點，收盤報10270.83點、漲84.45點、漲幅0.83%、成交量2483.92億元。

綜合新浪財經分析，伴隨地方「兩會」召開，以及2017年的地方經濟規劃陸續發布，陸股2月進入反彈軌道，然而股市還是存在外部風險，後續得留意開春復工後的經濟數據表現，以及美國總統川普新政的影響。1060213

(中央社)