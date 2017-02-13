新北鶯歌八德路拓寬 車輛分流更安全
新北市鶯歌區八德路，鶯歌德昌二街至桃園興豐路2350巷口，因寬度不足容易車禍。新北市政府工務局今天拓寬道路，以解決該路段車流擁塞，及汽機車爭道問題。
新北市政府養護工程處今天舉行鶯歌區八德路道路拓寬工程開工動土典禮，市長朱立倫主持典禮時表示，八德路為聯結鶯歌區及桃園市八德區東西向重要的聯絡道路，也是銜接中山高速公路與北二高的重要幹道，他擔任桃園縣長時，就希望能夠拓寬。
朱立倫說，市府團隊歷經多次協調地方民意及用地取得，克服難題，終取得地方共識及取得用地。工程工期120日曆天完工。盼完工後減少事故發生，讓市民快樂出門、平安回家。
工務局養工處說，道路拓寬工程長度約520公尺，拓寬後寬度由現況11公尺，拓寬為公路計畫寬15公尺，車道數由原雙向雙車道，拓寬雙向4車道，工程經費約新台幣3000萬元，用地費約4800萬元，合計總經費7800萬元。
工程施作期間，除道路拓寬及周邊排水改善，也會實施交通管制，車輛行經該路段時，應配合交管人員引導減速慢行，以確保工程及人員出入安全。1060213
(中央社)
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