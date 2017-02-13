馬英九訪紐約 僑界將舉辦歡迎餐會

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前總統馬英九將訪紐約，僑界3月3日將在法拉盛以餐會歡迎。僑務委員童惠珍及前全美台灣同鄉聯誼會會長林映君等期待僑胞踴躍出席，不少僑胞也希望一睹小馬哥風采。

馬英九卸任後，2月28日到3月11日訪問美東3大城，包括紐約、波士頓、華府。首站紐約行程除安排亞洲協會（Asia Society）、外交關係協會（CFR）等智庫以及紐約大學外，會見僑界是另一重點。

僑務委員童惠珍、王金智、胡慶祥、戴松昌等人發起歡迎餐會，目前計有紐約中華公所、費城中華公所、美東華人學術聯誼會、台灣同鄉聯誼會、美華民主正義聯盟、國際婦女慈善協會等約30個僑團參與。

國民黨失去政權，歷經總統大選換柱風波，加上黨主席選舉即將登場，不少海外僑胞心急如焚，也對馬英九來訪多所期待。

童惠珍等僑領今天舉行記者會說明餐會籌辦情形，希望支持馬英九的僑胞、留學生踴躍認桌參與，用最大熱情與溫暖歡迎前總統來訪。

林映君指出，各方對馬英九的評價，歷史自有論斷；但馬英九任內讓兩岸關係、美台、日台關係處於最和諧狀態，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）雖被誤解為「傾中」，但只要對台灣有利，馬前總統依舊勇往直前。

歡迎餐會定3月3日晚上6時在法拉盛喜來登大飯店（Sheraton LaGuardia East Hotel）舉行。1060213

(中央社)