西藏上市公司達14家 總市值逾6千億

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新華社報導，截至2016年底，中國大陸西藏上市公司為14家，上市公司總市值達1528.48億元（約新台幣6878億元），超過去年西藏地區生產總值，證券化率在大陸處於前位。

報導指出，1995年西藏明珠上市，是當地第一家上市公司，西藏資本市場規模持續發展。

西藏去年有3家本土企業上市，到2016年底，共有14家上市公司，主要分布在食、飲品製造、旅遊、製藥、礦產開發、建築建材和藏醫藥等產業，其中10家在主板上市，4家在中小板上市。

這意味著，當地企業開始借助資本市場拓展企業版圖。

專家表示，未來幾年，隨著西藏經濟的快速發展，在綠色健康產業、水電能源領域將會湧現出更多的上市公司。1060213

(中央社)