網球》攜手捧起14冠 納達爾叔侄檔拆夥
合作超過二十年的納達爾「叔侄檔」即將拆夥，西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)的叔叔兼教練東尼納達爾(Toni Nadal )，近日宣布這將是他最後一年與「蠻牛」四處征戰，2017年後將退出教練團。
納達爾叔侄檔合作多年，兩人攜手拿下14座大滿貫賽單打冠軍，不過東尼納達爾近日丟出震撼彈，「明年起我將不再陪同納達爾征戰ATP巡迴賽，改全力專注在納達爾網球學院(Rafa Nadal Academy)。」該網球學院去年6月創立於納達爾的故鄉西班牙馬納科爾，旨在培訓潛力新秀，提供網球相關課程、夏令營。
身為網球學院院長，東尼納達爾表示，他與納達爾關係良好，攜手打天下以來從未有不合傳聞，不過他坦言，近幾年他所能決定的越來越少，「我與納達爾四處征戰多年，該是我退出教練團、為網壇希望貢獻己力的時候，網球學院是最理想所在。」
納達爾的發言人班尼托(Benito Perez)聽聞此消息感到意外，不過納達爾教練團去年底攬進前世界球王莫亞(Carlos Moya)，東尼納達爾在教練團的角色早逐漸淡化。
(中時電子報)
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