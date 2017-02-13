蕭敬騰被爆台下吻緋聞經紀人 女生這樣回應
蕭敬騰近來參加大陸湖南衛視歌唱節目《歌手》，最新一集以《你是我最深愛的人》拿下排名第一，演出結束走下台時，卻被目擊大方獻吻經紀人，由於兩人緋聞傳了多年，這曖昧舉動不免造成網友熱議，而女生也對此作出回應。
據大陸微博博主「關愛八卦成長協會」爆料，有網友稱蕭敬騰在當集完成演出後，一走下台就直接給經紀人Summer一個大擁抱，隨後更熱情送上一吻，但因對方趕緊轉過頭，那吻便落在臉頰上；影片一曝光，許多粉絲急喊怎麼回事，對於兩人親密互動相當關注。
事實上，當初蕭敬騰自《超級星光大道》爆紅後，就是Summer挖掘他，並和他簽下經紀約，事後兩人一起走過合約風波，可見其感情深厚，也多次傳出緋聞，而據《蘋果日報》報導，Summer對此回應「是角度問題」，並說「現場人這麼多，怎麼可能啦」，澄清獻吻一說。
(中時電子報)
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