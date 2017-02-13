除夕夜燒死6至親 逆子判死刑

桃園地院今天宣判燒死6至親的逆子翁仁賢。（蔡依珍攝）

去年除夕夜趁圍爐縱火，造成至親6死5傷的逆子翁仁賢，桃檢認為他泯滅人性、已無教化可能，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴，並建請法官量處極刑，桃園地院審理後，今判他死刑、褫奪公權終身，翁和家人均未到場聆聽。

翁仁賢（52歲，在押）去年2月7日除夕夜晚間近8點，趁全家人團聚共享年夜飯時，朝團圓桌潑汽油點燃打火機縱火，造成行動不便的8旬老父母等至親6死5傷慘劇，桃園地檢署以殺害尊親屬等罪嫌起訴。

上月底審理時，審判長黃珮如曾口頭提示當天在場人等的檢警偵訊內容，翁仁賢面對案發過程描述、以及眾人希望判他死刑等都沒有意見，甚至對提示的卷證看都不看，就先大聲回覆：「沒有意見！」見卷證到眼前也只是點頭冷笑。

但對於自己幾位兄長對他兒時與生活描述則相當不以為意，尤其一場火奪走一雙讀醫的龍鳳胎兒女、妻子也重傷的三哥翁仁君，描述翁仁賢聰明卻好高騖遠，與他人意見不同就會反應激烈、暴躁易怒，高中想念農，卻在觀念傳統的母親堅持下念毫無興趣的汽修科，導致求學生涯不順遂、自覺比不過表現優秀的兄長，出外工作、創業都失敗告終，把責任歸咎到母親身上。

翁仁賢當時邊聽邊冷笑，聽完後一改輕鬆態度，大聲說：「我的家人很會說、很愛說、更會編，如果只有1、2點不對我還可以逐條解釋，太多就沒有必要，任由他們去瞎掰吧！」隨即動怒爆粗口：「他媽的！什麼出錢買地給我！」遭審判長當場制止他才恢復冷靜，完全看不出悔意。

翁仁賢的2位兄長和2位侄兒上月底都到庭應訊，甚至身著全身壓力衣出庭，端坐證人席，但翁仁賢始終未正眼看向4名親屬，從頭到尾低頭看著手上的資料，今下午5點宣判，翁仁賢和親屬無一出庭，連律師也未到場，桃園地院判翁死刑、褫奪公權終身。

(中時)