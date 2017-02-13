中華隊熱身賽因雨取消 陳冠宇明投最後一戰

中華隊熱身賽因雨取消。（中華棒協提供）

中華隊赴澳洲移地訓練進入尾聲，原定當地時間今天(13日)晚間要和業餘球隊溫莎皇家隊進行第3場熱身賽，但賽前下起大雷雨，比賽因此取消，中華隊明天將與布里斯本俠盜隊進行最後一場熱身賽，仍由旅日左投陳冠宇先發。

中華隊本月4日啓程前往澳洲進行移地訓練，先前已和澳洲職棒布里斯本俠盜隊與業餘隊溫莎皇家隊進行2場熱身賽，原定今天進行第3戰，安排陳冠宇先發，全隊都已抵達球場備戰，但比賽開打前下起大雨，比賽被迫取消，陳冠宇先發也順延。

在中華隊出發前往澳洲之前，原本安排和布里斯本俠盜隊打5場熱身賽，但因俠盜隊打進澳洲職棒冠軍戰(並奪下冠軍)，中華隊熱身賽減少為4場，且其中2戰對手改成業餘隊，如今第3戰又因雨取消，明天將與俠盜隊進行最後一場交手，全隊15日休息1天，16日搭機回台灣。

(中時電子報)