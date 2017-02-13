南市金華路一段車輛超速嚴重，將增設超速測速器

台南市南區金華路一段車輛超速嚴重，台南市議員莊玉珠邀相關單位前往現場勘查。（洪榮志攝）

台南市南區金華路一段從湯姆熊到新都路口間，因住家較少，車輛超速嚴重，不僅險象環生，車禍也不斷，已成為危險路段。台南市議員莊玉珠今天邀市府相關單位前往現場勘查，決議由市警局交通大隊增設機動式超速測速器加強取締，並由工務局加強夜間照明設施，以減少交通事故。

莊玉珠表示，該路段橫跨日新里及明亮里，因道路較寬，加上住家較少，導致行經的車輛車速加快，才會車禍事故不斷，讓鄰近商家飽受驚嚇，紛紛向里長反映，希望改善車輛超速的問題。

莊玉珠接獲里長陳情後，今天上午邀集市府交通局、市警局交通大隊、市警六分局及日新里里長王文坤、明亮里里長蘇三柱共同會勘，決議先由交通局先在鹽埕路與金華路一段的路燈上、金華路一段352巷口與金華路一段的號誌上，增設2塊「常有測速照相」牌面；交通大隊增設機動式超速測速器加強取締；工務局加強夜間照明設施，以減少交通事故。

(中時)