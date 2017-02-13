林火旺批郝「兩屆市政吊車尾」 郝辦：市民已還公道
國民黨主席選舉，前副總統吳敦義競選辦公室發言人、台大教授林火旺，13日受訪時，一一點評台面上候選人：稱洪秀柱領導能力有問題；指郝龍斌兩屆台北市長政績都吊車尾，「把最藍的地方都丟掉」；說詹啟賢沒真正選舉過，認為韓國瑜說話嗆辣適合當民代。郝龍斌競選辦公室回應，台北市過去16年政績和柯P兩年相比，誰好誰壞，現在市民都已還國民黨公道。
郝辦發言人徐巧芯表示，林火旺老師是吳副總統的發言人，他的評論是否代表吳副總統？左批郝副主席、又罵洪秀柱主席，難道黨內同志在吳副總統眼中都如此不堪？
徐巧芯強調，林火旺老師質疑郝副主席「把最藍的地方都丟掉」，然而，台北市過去16年政績和柯P兩年相比，誰好誰壞，現在市民都已還國民黨公道，「民進黨執政後，大家也才發現馬前總統執政的好，而這些都已陸續反應在各種民調上。」
徐巧芯感嘆，林火旺老師是我們的前輩，過去對國民黨、對馬政府的批判從不手軟，現在又再拿民進黨的話術來批評郝龍斌前市長，實在讓人遺憾。
(旺報)
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