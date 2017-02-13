又見恐怖情人！ 前男友二度暴力打女到顱內出血
又見恐怖情人！有網友今天在爆料公社PO文指出，去年5月、10月，高雄市一名女生被李姓前男友二度暴力相向，男方不甘分手，假裝約女方出面談判，但離去後當街大打出手，造成女生昏迷住院，雖然事後已申請保護令，換好幾次手機號碼，男生仍不願作罷，甚至強行狹持，直到巡邏員警、路人撞見才送醫撿回一命，該名爆料網友希望將此事公諸於世，避免其他女子受害。
轄區警方證實有此事，但未正式受理報案。警方指出，5月事發後3天，女子的媽媽有上派出所，希望能為女兒討公道，尋求警方建議後，決定於女兒出院後再去法院按鈴控告。
爆料者指出，這名女生去年5月中旬與前男友在三民區一家7-11談分手，離去後男方聲稱要保護女方回家，未料才踏出超商男方便將女方痛毆撂倒在地，釀成女方當場昏迷，當下李男未打電話叫119，甚至企圖將女生藏在家中。
當時李男隨機攔計程車，女方在中途中甦醒，發現自己頭昏腦脹相當不舒服，要求立馬就醫，李男不予理會，還騙小黃司機「她喝醉酒啦！別管她」女方用剩餘的力氣開車門，跌落車外，此時切好友巡邏員警經過，女子得以得救。
女方經送榮總後，緊急開刀，幸好撿回一命。爆料者指出，家人有幫女子按鈴申告李姓前男友，然而「法律上並沒判對方多重的罪，只符合一般傷害罪，因為這女生沒死有救回來了。」
然而，女子仍未逃過糾纏，去年10月6日，以為換了手機號碼躲避騷擾，未料李男埋伏女方公司附近，強行押走她，雙方一陣拉扯，李男又往其前額痛擊，因距離上次開刀才5個月，女方尚未康復，這樣一打又造成她昏厥，路人見狀才送往聯合醫院急救。
爆料者為受害女子抱屈，女方只求李男回給她安寧的生活，不要再苦苦糾纏，女方不但有顱內出血、脖子勒痕，現在心靈有創傷，但加害人竟然逍遙法外，只盼事件爆發，不要有其他女性受害。
(中時)
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