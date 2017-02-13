川普強拉安倍像拔河! 美媒翻舊片挖苦：他根本不會握手
美國總統川普與日本首相安倍晉三近來於白宮舉行首度高峰會談，川普用擁抱與握手宣示美日友好關係；不過兩人握手的畫面卻在網路上掀起熱議，原因是川普的握手方式實在太特殊。對此，有外媒就整理過往川普握手的影片剪輯，來好好挖苦他一番。
川普近來會晤安倍晉三，兩人握手時，川普除緊握對方的手18秒外，更數次將其拉往自己的方向，如同上演拔河戲碼般。有趣的是，美媒《哈芬登郵報》便統整過往川普握手的影片，來證明他其實長久以來根本不懂如何與人握手。
川普很習慣在握手時，用強勁的力氣把對方拉向他，這種出奇不意的舉動，有些人甚至會踉蹌，報導中統整，包括CNBC脱口秀主持人唐尼（Donny Deutsch）、美國國務卿雷克斯（Rex Tillerson）、副總統潘斯（Mike Pence）皆無一倖免。
該篇報導更翻出一段，數年前川普與前任麻薩諸塞州州長米特（Mitt Romney）握手的片段，只見畫面中，近190公分高的米特試圖要反制川普強力的握手，但仍被他給拉過去。
不過川普似乎很喜歡透過這獨有的握手方式，來展現他強勢的一面，或許與其商場強人背景有關，但這樣的握手習慣可能不太適用於外交禮節上，許多網友更認為這是一種「霸凌」的動作。而該篇報導最後還大酸特酸，「川普懂握手嗎？顯然是不會。」
(中時電子報)
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