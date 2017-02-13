慎防禽流感 專家：挑蛋洗手 吃蛋煮熟

我要評比

H5N6禽流感疫情陸續傳出，國內也接連有雞、鴨、鵝中鏢，醫師提醒，除了避免接觸禽類，最重要的是對於蛋類要多加留意，像是買蛋、挑蛋後要洗手，冬天常吃火鍋、壽喜燒，許多民眾喜歡沾生蛋，這些都要避免。

目前國內禽流感疫情，仍是禽傳禽，尚未出現禽傳人個案，感染症專家、台大醫院小兒部主任黃立民說，面對相關風險，民眾要有自保和防疫的觀念，首要記住的是「熟食」、「洗手」兩件事，尤其平時大量食用的蛋類，更要多注意。

民眾若在一般通路或雜貨店購買散裝雞蛋，一定要記得挑選完要洗手，另外，雞蛋買回家，最好也用清水洗過。

黃立民提醒，最近天氣冷，大家喜歡吃火鍋、壽喜燒，有些人習慣用生雞蛋做為沾醬，建議最好不要，蛋類、禽肉都要煮熟再吃。

(中時)