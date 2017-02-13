每年寄水果來「叔叔」 竟是素未謀面生父
「真的很想抱他，親口喊一聲爸」花蓮29歲美容師余靚，過往總會在產季收到素未謀面的「叔叔」寄來芒果及蓮霧，隨著年紀增長，才知道這對她呵護倍至的長輩竟是自己生父，輾轉透過屏東友人打聽到對方已經過世消息，僅留下一張相片，還有伴隨心裡的美好回憶。
余靚說，小時候有位叔叔知道她愛吃芒果及蓮霧，每年都會寄來好幾箱碩大飽滿的水果，久而久之就用「芒果叔叔」代替對他的稱呼。
每年產季，叔叔準時寄來的水果，總多到要拿去學校與同學分享，有次感冒久咳不癒，叔叔不知從哪弄來中藥粉，一連吃了好幾星期，症狀才得以緩解，也因如此讓她始終對這位長輩很有好感。
高中畢業後因家境不好，余靚開始四處打工，但只要一到水果產季，一樣會被母親叫回來吃，後來出了社會才知道，以往寄來的品項都是高級貨，因此吃的也比小時後開心。
「有一年，異常了」，家裡沒有芒果及蓮霧，且一連失約好幾年，她終於耐不性子好奇問媽媽，才知道「芒果叔叔」罹患癌症。其實心裡一直疑惑著「這位應該不是普通的叔叔」，但礙於在乎「爸爸」感受，所以避開沒有追問，不過近來私下詢問大她4歲的姐姐，才證實自己預感正確，「沒錯，他是我父親。」
余靚長期在全台募集二手內衣，協助非洲失婚婦女脫貧，獲悉響應的其中一位網友陳哲蕙在屏東市擔任民代，於是鼓起勇氣向她提出尋人請求，唯一線索就是對方在屏南地區開金飾店。
接下任務的陳哲蕙找來市民代表方華雄協助，歷經近1個月遍地查訪，日前得到對方已經過世消息，且家人也已搬離故居。方華雄不捨地說，他是2個孩子的爸，能體會急著想看生父一面的心情，雖然人已不在，不過盡力找到一張照片，讓她可以看看父親樣貌。
余靚感動地透過電話不斷道謝，也強調，「大人的事不願多瞭解細節，但血親的關係，讓我一直想要找到他、看到他、想知道更多事…」
(中時)
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