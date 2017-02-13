致敬王子 火星人布魯諾葛萊美熱力飆唱

我要評比

火星人布魯諾今天在年度音樂盛事葛萊美獎擔任表演嘉賓時熱力演唱，向流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）致敬，與此同時，王子眾多經典專輯也重返主要音樂串流服務網站。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）與法新社報導，火星人布魯諾（Bruno Mars）身上穿著閃閃發亮的紫色外套，搭配白色上衣，頸部則有褶皺裝飾，彈著電吉他獨唱「Let's Go Crazy」，巧妙地模仿王子。

經典靈魂樂團體The Time先將場子炒熱，模仿1984年電影「紫雨」（Purple Rain）中的經典橋段，火星人布魯諾接棒演出時，還不時露出與王子相似的表情。

The Time團長莫里斯戴伊（Morris Day）告訴記者：「我有點厭惡我們在這裡的原因，但我想我們相當適合在這裡（表演）。」

他形容王子是「古今最偉大的音樂人之一」，也盛讚火星人布魯諾的演出。

金屬製品合唱團（Metallica）與流行音樂天后女神卡卡（Lady Gaga）同台飆唱時，主唱詹姆斯海特菲爾德（James Hetfield）的麥克風卻是靜音狀態，卡卡化身金屬樂樂迷，氣勢驚人地狂舞，接著從舞台上往台下觀眾群裡跳。

樂壇巨星碧昂絲僅以「檸檬特調」（Lemonade）和「女力來襲」（Formation）分別抱回最佳當代都會專輯和最佳音樂錄影帶獎。

已故流行天王麥可傑克森的18歲女兒芭莉絲‧傑克森（Paris Jackson）在洛杉磯史泰博中心（Staples Center）看著台下熱情群眾，她8年前也曾在父親的悼念活動中見到相同場景。

她對台下歡呼的群眾說：「朋友們，我們無疑能將這股激情，投注在輸油管示威活動中。」（譯者：中央社劉文瑜）1060213

(中央社)