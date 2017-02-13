花蓮老松樹遭毒害 和市民掰掰成回憶

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花蓮市美崙地區一棵約150年樹齡的老松樹，遭人蓄意戕害致死，經縣府農業處及樹木保護委員會半年來多次努力搶救，仍回天乏術，經專家會商後宣告搶救無效，依法解除列管。

這棵位於花蓮市民德一街、民權四街路口琉球松，為縣府公告列管的珍貴老樹，樹形優美，是許多在地人的美好記憶。

去年9月間遭人蓄意倒入硫酸液體，經民德里里長周玉寶發現後檢舉報警，警方旋即以現行犯逮捕移送。縣府獲報後立即展開搶救，派員載運水車以大量清水稀釋樹身及土壤上藥劑，並持續觀察追蹤老樹復原狀況。

花蓮縣農業處表示，邀請樹木保護專家現場診治，經行政院農業委員會林業試驗所研究人員傅春旭發現有環狀剝皮現象，參考專業意見展開救治，以水苔包覆傷口後用黑網纏繞，再以水灌濕讓樹幹保水自癒。

經多次治療包紮，今年發現樹木枝葉雖已9成黃化，岌岌可危，日前邀集樹委會組專案再次勘查，松樹已全株黃化枯死，沉痛決定依法解除列管。

農業處長羅文龍表示沉痛與遺憾，並嚴厲譴責不法人士危害老樹的行為，呼籲民眾發揮愛護環境、保護樹木，歡迎踴躍加入巡視花蓮縣珍貴樹木志工，如有發現不法破壞或危害樹木情事，立即向警方報案，並通報縣府，共同守護珍貴自然景觀資源。

羅文龍說，此案發生後立即委請縣警察局協助緝兇，查明破壞原因；縣府並依樹木保護自治條例相關規定開罰，並由警方移送檢調單位，經花蓮地方法院花蓮簡易庭裁定違反社會秩序維護法在案。

他說，未來對於傷害老樹行為將依樹木保護條例規定重罰議處，絕不寬貸任何惡意破壞情事。1060213

(中央社)