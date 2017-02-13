107學年學測考初步規劃1月30日31日

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大考中心今天表示，學測通常安排在高中學期結束後、農曆過年前舉行，107學年學科能力測驗初步規劃在1月30日至1月31日舉行，但仍須開會才會定案。

大學入學考試中心今天舉行考試委員會，討論106學年學科能力測驗違規事項，以及明年高中英語聽力測驗和學科能力測驗等試務。

大考中心表示，106學年指定科目考試將於7月1日至7月3日舉行，全面開放冷氣試場，比照106學年英聽簡章，考生如因身心因素，需在無冷氣試場應試者，需在報名時加註特殊情況，以便安排試務。

至於報名費用，大考中心表示，中低收入戶考生減免報名費由3成提高為6成，集體報名一般生報名費新台幣200元，中低收入戶學生降為80元，個別報名一般生報名費250元，中低收入戶學生降為100元，一般生考科測驗費170元，中低收入戶學生降為68元，低收入戶學生則一律全免。

指考考試地區也比照106學年英聽簡章，大考中心表示，將依各考試地區的報考人數，在該地區選擇適當地點設置考場，但任一考試地區的報名人數未達20人時，可取消當地考場的設置，由大考中心依照考生意願，安排至鄰近地區試場應試。

大考中心也詢問部分高中的預訂行事曆，徵詢集體報名單位和承辦考區後，初步規劃107學年高中英語聽力測驗第一次考試於106年10月21日（週六）舉行，第二次考試於106年12月16日（週六）舉行，107學年學科能力測驗於107年1月30日（週二）至1月31日舉行（週三）。

大考中心表示，學測以往都安排在高中該學期結束後、農曆春節前舉行，初步規劃的方案是徵詢高中等單位後彙整的意見，但目前尚未定案，仍須經過大考中心行政會議和教育部開會後才會正式定案。1060213

(中央社)