林洲民挨告出庭 暗批遠雄指控不實

台北市府都發局長林洲民因台北大巨蛋遭遠雄控告偽造文書等罪，今日出庭後表示不滿遠雄衝著他個人來，暗批遠雄撲天蓋地控告公務人員。(蕭博文攝)

台北大巨蛋爭議懸而未決，台北市府團隊與遠雄多次隔空交火，都發局長林洲民因此挨告偽造文書等3罪。台北地檢署今日首度傳喚林洲民出庭，林庭訊後對媒體表示，從沒有一個公司動用如此大的律師團，全力對市府進行不實指控，更不滿遠雄衝著他的「個人身分」而來，感嘆「中華民國開國以來，沒有一個公司會對一個公務員做如此的指控。」

林洲民今日下午以「他」字案被告身分出庭，應訊長達2小時。林洲民庭訊後受訪說，身為都發局長執行公務，遠雄卻針對個人提出1個民事、3個刑事訴訟，「這個事情是跟我一輩子，遠雄的意圖非常清楚！」

針對遠雄提告內容，林洲民以偵查不公開為由不願多談，但表示「中華民國開國以來，沒有一個公司會對一個公務員做如此的指控，而且是個人！」林洲民強調，遠雄告的不是都發局長，而是林洲民，但事實上許多會議他都沒有參加，但遠雄照樣告，質疑「司法資源是這樣子用嗎？」

林洲民重申不會反告任何人，因為不想浪費中華民國的司法資源。林又暗批，「不可以因為某個特定人士，他有足夠的資源可以請足夠的律師團隊就撲天蓋地控告公務人員，公務人員是認真執法，真理只有一個。」

據了解，林洲民共被控告偽造文書、誹謗、政府採購法等案。

(中時)