台日武術界2／15交流 南宗少林掌門重整八段錦功法
日本「琉球讀谷文化藝能團」訂15日來台參訪，當日將踩街遊行至豐原慈濟宮，由南宗少林俗派第8代掌門、百年餅舖老雪花齋第2代呂松吉，親率國內武學大師與沖繩空手道流派「小林流」切磋武藝，他將以「八段錦」嫡系身份，還原正宗功法，重整各門派招式要領。
沖繩空手道三大流派之一的小林流妙武館館長比嘉正春15日上午將率30位團員，自豐原五都大飯店前出發踩街，途經三民路、仁愛路、中正路，終點抵慈濟宮參拜，隨後在廟埕與台灣各地約60位武術名家，進行文化交流活動。
當日我方武學大師將亮出九節鞭、八極連環拳、洪家扇、三步勁、虎嘯長刀等19門武功，南宗少林俗派掌門呂松吉擔綱壓陣，演示罕見的「虎鷹拳」，下午則移師石岡區桂梅莊「南宗少林台灣忠義堂總館」，進行八段錦學術探討，由呂的得意門生林緯萱示範正宗功法。
呂松吉表示，八段錦源於古印度的「哈達瑜珈」，傳至中國佛教後演變成南宗少林的鎮山之寶，為修練武術的基本功；八段錦屬定點的健身氣功，透過定靜吐納運勁，施展8個動作，宋朝後流傳至民間，而琉球小林流空手道也是數百年前自福建南宗少林傳過去的支系。
呂松吉說，八段錦風行於全球華人世界，但歷經多年演變，論述基礎逐漸偏離走樣，他認為，應按次序運式，才有助強身健體，精髓是「肢體要大幅擴展，拉開經絡關節，透過呼吸吐納，產生體內張力，達到內臟按摩的作用」，若動作沒有到位，僅止於搔癢罷了。
(中時)
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