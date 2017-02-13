農會選舉 南投檢警調成立查察中心
基層農會選舉倒數計時，南投檢警調「查察賄選及暴力執行小組」，13日揭牌運作，啟動查察賄選行動，宣示查賄決心，加強制暴、反賄選宣導，提升查賄績效，淨化選風。
「查察賄選及暴力執行小組」 由檢察長楊秀蘭、警察局長魏慶賢、調查站主任葉長青及主任檢察官等人，共同揭牌。
楊秀蘭表示，南投地檢署已開始為查察賄選，及查察選舉暴力布局，全力投入檢警調人力，秉持公正執法的最高指導原則，不限黨派、沒有時限、沒有底限，務期有效查獲所有的賄選案件，嚇阻候選人和樁腳買票，及民眾賣票。
南投地檢署也將結合全縣各鄉鎮市，辦理反賄選宣導，並利用電視、電台等媒體，並在司法保護據點與民眾面對面座談，宣導「不買票、不賣票、要檢舉」、「選人才、不選錢財」等反賄選理念，讓民眾了解違反選舉罷免法，或刑法妨害投票罪章的犯罪型態，以免因一時失慮而誤蹈法網。
檢方同時呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉賄選只要講清楚賄選的人、事、時、地、物即可，檢舉專線電話0800-024-099；檢警調對於檢舉人身分也依法保密，不用擔心身分曝光。
(中時)
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