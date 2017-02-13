H5N6幼禽確定是鴨 農委會搞烏龍

農委會日前從花蓮1隻死亡幼禽身上驗出H5N6禽流感，單靠照片就指認幼禽的種類是鵝，但業者指出，該幼禽應是鴨而非鵝，批農委會搞烏龍，衝擊鵝肉消費市場。今日農委會公布，經比對該幼禽的DNA，確定是鴨而非鵝，若造成民眾困擾，也表達歉意。

該幼禽照片曝光後，養鵝協會就質疑，該幼禽屍體比起正常雛鵝，脖子太短了些，體型也偏小，而且雛鵝腳部的顏色，也沒有那麼黃，農委會光憑目視就稱是雛鵝，難讓人接受，應該要有詳細的檢驗再對外公布，否則民眾對吃鵝肉有不必要的恐慌，進而影響消費意願。

對此，農委會副主委陳吉仲今日坦承，經過比對，該幼禽的DNA有高達90％與鴨相符。防檢局局長黃㯖昌表示，一開是會對外宣布是鵝，主要是拿照片給畜產專家確認過，今天雖然確認是鴨，但不論鴨鵝，防疫措施完全一樣，沒有必要刻意把鴨說成鵝，願意跟大家說一聲抱歉。

(中時)