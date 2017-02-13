港府經委會再增台灣人 劉大貝入智囊

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香港特別行政區政府上月宣布新一任經濟發展委員會委員名單，再有1名具台灣背景的人士加入，為香港經濟發展劃謀獻策。

經委會為港府高層次的智囊組織，於2013年1月17日成立，旨在制定經濟發展策略和產業政策，由行政長官擔任主席，23名非官方委員也由行政長官委任。

這些非官方委員包括本地及海外人士，都是在經貿和金融界頗具知名，部分人還是當地卸任官員。

經委會成立初期，行政長官梁振英就委任了中華民國前財政部部長、前經濟建設委員會主任委員劉憶如擔任非官方委員，其他委員有來自歐美和新加坡。

港府上月公布行政長官委任新一輪經委會非官方委員，其中劉憶如繼續留任，另有多1名具台灣背景的人獲邀加入，他是台灣兆豐證券前董事長劉大貝。

劉大貝今天接受中央社記者訪問時說，他獲邀加入經委會的原因，可能是他在金融方面既有理論知識，也有實務經驗。

據悉，劉大貝擁有管理和金融雙博士，過去長期在台、港之間從事金融業務，目前是香港上市公司惠生國際的執行董事，以及香港台灣工商協會榮譽會長。

劉大貝在訪問中說，加入經委會後，他將會就香港的金融和經貿發展方向提供意見，也會盡力促進台、港的金融和經貿合作。

他說，大致而言，希望香港可以朝三個方向發展，一是成為真正的國際金融中心，二是成為國際自由貿易中心，三是成為國際融資中心。

他說，美國總統川普上任後，似乎帶領美國走向保護主義，而北京領導人則提倡自由貿易，這為香港發展金融、貿易和融資中心帶來契機，吸引全球更多資金來港。

此外，北京領導層正大力推動「一帶一路」，香港可以在這方面配合，成為全球融資中心。

劉大貝目前也是香港－台灣商貿合作委員會委員，他說，將會在經委會上為促進台、港經貿、金融及其他合作提供多些意見。

經委會轄下設有4個工作小組，非官方委員也是由行政長官委任。

經委會的官方委員包財政司司長，以及商務及經濟發展局局長等5名高層官員。1060213

(中央社)