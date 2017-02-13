辦公椅競速台灣區大賽 屏東3月舉辦
自日本京都引爆話題的「辦公椅競速大賽」，屏東取得「2017世界巡迴台灣區大賽」的主辦權，3月19日在九如鄉蘭花蕨鐵馬道封道舉行，主辦單位呼籲各界好手從速報名。
活動由九如鄉昌榮、後庄、新庄及里港鄉塔樓4個社區聯合協辦，屏東縣政府與相關協辦單位今天舉辦記者宣傳會，屏東縣長潘孟安首次體驗辦公椅競速，竟然領先其他人，「滑」到最前面。
潘孟安表示，比賽看來輕鬆卻需要平衡感，要在2小時內進行3人接力的拉力賽更是體力考驗，卻是上班沉悶時的療癒運動。
潘孟安指出，屏東縣政府積極輔導九如等鄉各社區推動農村再生計畫，社區借取日本京都「辦公椅競速大賽」成功提升當地商店街注目度的創意，舉辦「屏東國際辦公椅競速賽」，藉此活化在地產業並增進社區間情感交流。
活動發起人九如鄉民代表藍聰信表示，日本辦公椅競速賽開辦以來已邁入第9年，去年選擇台南為海外第1站，昌榮社區組隊參賽，這次舉辦賽事，邀請活動創始人日原岡到九如鄉進行現勘，雙方透過網路群組討論，合作出1場民間自主的跨國趣味競賽。
「屏東國際辦公椅競速賽」3月19日於屏東九如鄉在南二高下蘭花蕨鐵馬自行車道起點舉行，以100組為限，每組3人，前一天3月18日（週六）還有焢土窯親子活動，有意報名者可親洽九如鄉昌榮社區發展協會或電洽08-7755412。1060213
(中央社)
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