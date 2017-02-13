香港馬拉松 5旬女跑者昏倒送醫不治

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昨日舉行的渣打香港馬拉松中，一名52歲女跑手在終點前暈倒，送醫病危，被送入加護病房急救，直至今天下午3時41分宣告不治。

香港明報新聞網報導，這名李姓婦人今年52歲，本身心臟有問題，昨天上午首戰渣打香港馬拉松10公里賽事，在終點前近維多利亞公園6號出口位置突然昏迷倒地。

報導指出，醫護人員在送醫期間用自動心肺復甦器為她急救，婦人的丈夫也陪同到院。院方今天下午宣告婦人不治，死因有待解剖確定。

渣打香港馬拉松，又稱香港馬拉松或香港國際馬拉松，是香港最大型的公路長跑比賽。1060213

(中央社)