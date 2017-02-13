川習通話美日峰會 華爾街日報專文稱許
美國總統川普近來分別與中國國家主席習近平熱線通話，並接待來訪的日本首相安倍晉三，「華爾街日報」肯定川普所為令人鼓舞，贏得了亞洲外交。
「川習通話」讓美中重新確認長期以來的「一中政策」（One China policy），與日相白宮峰會就北韓核武威脅獲得美國的安全保障與力挺。分析認為，相較於其他國家元首的境遇，「川普這回展現了冷靜、精心籌畫、尊重盟友」。
這篇刊載在「回顧與展望」（Review and Outlook）未署名專欄文章：「川普贏得亞洲外交」（Trump's Winning Asia Diplomacy），稱許川普的亞太新作為，不同於之前的態度，其實質內容的轉變並不令人驚訝或戲劇性。
文章提及，相較於擁抱中國的「一中原則」（One China principle），堅持台灣是中國一部分；川普背書認知的美國一中政策，僅同意北京、台北之間針對台灣地位存有不同看法，同時保留了美方的論點，並呼籲雙方分歧須經台灣人民同意和平解決。這項政策過去數十年來一直如此，亦即求同存異。然而除了正式承認台灣是主權獨立國家外，美支持台灣一點都不會停止。
同樣川普與蔡英文總統去年底通話，承諾促進彼此經濟、外交、軍事的關係也不會停止。川普可以謹慎地尋求台北、東京或其他友善國家領導人更多支持下，拓展台灣議題。
另外分析文也提及，川普與安倍既是峰會、還有球敘，兩人又擁又抱，還握手言歡，一改川普之前批評日本「揩油」之說。同時保障日本的安全，還要推動雙邊貿易進一步發展。1060213
(中央社)
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