南韓確認北韓試射飛彈採固體燃料技術
南韓合同參謀本部相關人士今天表示，北韓於12日上午試射飛彈採用了潛射飛彈的固體燃料技術，北韓稱這型飛彈為「北極星」2型中程彈道飛彈。
南韓媒體指出，南韓合同參謀本部相關人士說，北韓軍方按照最高領導人金正恩的指示，基於去年8月潛射飛彈水下試射取得的成果，用於開發陸基移動式飛彈。
這名人士稱，北韓此次試射飛彈時，使用履帶發射車和「冷發射」系統。南韓軍方並首次識別了北韓軍隊的履帶發射車。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓軍方認為，北韓此次使用固體燃料試射導彈，對於北韓宣稱成功實現助推器分離，則還需進一步確認。
南韓推測北韓此次試射的飛彈射程為2500至3000公里，較潛射飛彈（射程為2000至2500公里）遠，但較「舞水端」飛彈（射程為3000-3500公里）短。
對於北韓宣稱「可在彈道飛彈上安裝核彈頭」，南韓合同參謀本部消息人士表示，此次射彈和北韓所稱成功實現核彈頭小型化有一定關聯性，但需要進一步確認。1060213
(中央社)
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