豐原東湳里無自來水 江啟臣爭取6月供水

台中市豐原區東湳里部分里民仍然沒有自來水可用，國民黨立委江啟臣接獲陳情後邀請相關單位研議及爭取，今天舉行自來水管線動土典禮，53戶民眾受益。

江啟臣表示，豐原區東湳里位於國道4號下，當初因為工程緣故，使得自來水管線難以延伸，去年4月接獲東湳里長唐志勇陳情，隨即邀請相關單位展開研議與爭取，經過多次的協調、說明，終於納入今年「無自來水地區供水改善計畫」中，並於今天舉行自來水管線動土典禮。

江啟臣指出，大甲溪是台中市的母親之河，住在溪旁的民眾卻常犧牲自己的權益，無法享受自來水的資源，擔任立委後即積極協助這些地區申請，包含東陽里、東湳里等，而東湳里目前自來水普及率就差最後1哩路，經過多次的努力，終於補足，讓民眾能夠享受自來水的便利，這次工程預計80個工作天。

唐志勇說，受益的住戶包括國豐路二段、國豐路二段519巷、三豐路742、884巷、朴子街178巷與角潭路二段195巷等，共計有53戶住戶。在江啟臣極力爭取之下，終於解決這個問題，預定今年6月底就能供水。

自來水公司表示，這項計畫並邀集第三河川局、國產署與市政府等相關單位協調商埋管用地取得事宜，中央的延管工程費用新台幣950萬元，再配合路面修護費668萬元，總計1618萬元，完工後東湳里的自來水普及率將提高為85%。1060213

(中央社)