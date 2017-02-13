菲政府掃蕩共游 斃4人逮1高幹

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在和談破裂之後，菲律賓政府軍加強掃蕩共產黨叛亂力道，今天在菲國中部地區擊斃4名新人民軍游擊分子，並在大馬尼拉地區逮捕1名菲共高幹。

菲律賓南呂宋軍區發言人培瑞斯（Virgilio Perez）今天說，第2步兵師上午6時30分在瑪斯貝特省（Masbate）阿羅洛伊鎮（Aroroy）遭遇約20名新人民軍游擊分子，雙方爆發20分鐘戰鬥。

新人民軍是菲共的武裝部隊，軍方估計約有5000名成員。

交戰後，軍方在戰場尋獲4具屍體，M14自動步槍2把、M16突擊步槍2把，以及M203槍榴彈發射器。

培瑞斯說，敵方這支隊伍上週曾伏擊政府軍，導致3名士兵喪生。

菲共本月初要求總統杜特蒂釋放400多名政治犯遭拒，雙方各自宣布終止停火，和談破裂。

另一方面，菲律賓軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）說，軍警情報小組於昨天下午4時20分，在大馬尼拉地區的卡羅肯市（Caloocan）逮捕了新人民軍大馬尼拉地區委員會書記卡斯蒂約（Ferdinand Castillo）。

卡斯蒂約背負多宗謀殺及殺人未遂的控告，被奎松省地方法院發布拘捕令通緝。

阿雷巴洛說，自從總統杜特蒂宣布終止和談之後，軍方已擊斃6名新人民軍成員，逮捕12名菲共高幹，另有15名菲共成員投誠。軍方則有3人陣亡、6人受傷，4人被擄。

他說，「在政府軍向菲共發動全面戰爭之後，新人民軍即遭受數次戰略性挫敗，社區民眾的同情與支持也逐漸消退中。」1060213

(中央社)