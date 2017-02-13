為縱火案傷者募款 港鐵捐800萬元

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香港鐵路有限公司主席馬時亨說，港鐵與香港慈善機構東華三院將為縱火案傷者發起募捐，港鐵與員工至少捐贈港幣200萬元（新台幣800萬元），以幫助傷者家庭。

馬時亨下午到發生縱火案的尖沙咀地鐵站視察，期間他向媒體談及縱火案傷者時，一度感觸落淚。

他期望傷者盡快康復，又讚揚港鐵員工處理事故時既專業又冷靜，特別是車長及控制中心，在幾分鐘內即疏散幾千人，把影響降至最低。

馬時亨又說，在縱火案後，港鐵方面決定成立高層委員會調查事故，預計1個月後會有初步報告。

1名有精神病史的60歲男子10日晚間在香港地鐵車廂縱火自焚，導致19人受傷，少數人傷勢嚴重，至今仍未脫離險境。1060213

(中央社)