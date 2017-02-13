男酒駕遭逮 用假名被識破仍辯「那是欠錢的人」
怪男長期用假名，蘇姓男子日前在安南區酒駕肇事被逮，堅持名叫「林重昇」，警方核對資料卻查無此人，隨機找來他的兩個好友，仍以假名稱呼，警方在他身上查獲一張蘇姓名字的駕照，他仍辯稱蘇男欠錢，所以拿證件抵押，警方再以人臉辨識系統，查知他就是蘇男本人，依照公共危險罪與偽造文書罪將他移送台南地檢署偵辦。
蘇姓男子54歲，日前在安南區安和路三段酒駕車禍，警方處理時，他藉故身體受傷，堅持要先送醫再留資料，待警方將他送醫後，又遲遲不願治療，警方只好將他簡單包紮後，用擔架再送回派出所調查。
「重昇？重生？」警方追問下，蘇男堅稱自己叫「林重昇」，但警方根據資料卻查無此人，期間一度找來他的兩名朋友佐證，兩人竟皆稱蘇男叫作「林重昇」沒錯，警方差點信以為真，直到在他身上找到一張駕照，上頭寫著蘇姓男子的本名。
蘇男見狀，辯稱蘇男是欠他200多萬的債務人，才會以駕照作抵押。警方使用人臉辨識系統，發現他樣貌與蘇男極為相似，認定他使用假名，除了觸犯公共危險罪外，再以偽造文書罪嫌將他移送台南地檢署。
警方表示，蘇男本人並未遭通緝，卻自始至終都不願承認本名，假名也饒富深意，不知有什麼隱情。
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(中時)
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